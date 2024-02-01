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BBC

حماس: سندرس المقترح الجديد للهدنة ونحدد موقفنا ونقدم ردًّا بشأنه

10:02 م الخميس 01 فبراير 2024

محمود مرداوي القيادي في حماس

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مصراوي

قال القيادي في حماس محمود مرداوي، اليوم الخميس، إن الحركة لن تذهب في أي مسار لا يفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن مقترح الهدنة المطروح يتضمن نهايات واضحة لمطالب الاحتلال بينما هناك ضبابية بشأن مطالب المقاومة.

وأكد مرداوي في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن موقف حماس واضح بأن أي مقترح يحب أن يضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى.

وأشار مرداوي إلى أن الموقف الإسرائيلي حتى اللحظة غير واضح بشأن مقترح الهدنة الجديد، مشددا على ضرورة وجود دول منصفة كضامن لأي اتفاق جديد مثل الصين أو روسيا.

وأوضح مرداوي أن حماس ستدرس المقترح الجديد للهدنة وتحدد موقفها وتقدم ردا بشأنه، مؤكدا أن الحركة منفتحة على أي مسار يتضمن إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من غزة.

محمود مرداوي حماس وقف إطلاق النار في غزة جيش الاحتلال

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