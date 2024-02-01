الخارجية الأمريكية: صفقة الأسرى التي نعمل عليها هي نقطة بداية حاسمة

مصراوي

قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن صفقة الأسرى التي تعمل عليها هي نقطة بداية حاسمة.

وأشارت ليف إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" يعمل مع قطر ومصر وإسرائيل على صفقة تؤدي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تفكر في خفض شحنات الأسلحة لإسرائيل.

سبق وأن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الدوحة لديها تأكيد إيجابي أولي من حماس، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

ولفت الأنصاري إلى أن اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الدوحة بانتظار رد حركة حماس عليه.

وأوضح الأنصاري أن أساس مقترح باريس يتعلق بطبيعة الهدنة الإنسانية القادمة وأن العمل مازال جاريا على بعض التفاصيل، مشددا على ضرورة الدفع بشكل قوي لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وأشار الأنصاري إلى أن كلا الطرفين اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود الهدنة الإنسانية القادمة، آملا أن يتم الأمر خلال أسابيع.

وأفادت القناة 13 العبرية بأن من بين شروط الصفقة هو إيقاف ضربات حزب الله لأن الحياة مشلولة بالكامل في الشمال والوضع انفجر منذ مدة طويلة.