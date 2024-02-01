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BBC

الخارجية الأمريكية: بايدن سيصدر أوامر بفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين بالضفة

06:34 م الخميس 01 فبراير 2024

وزارة الخارجية الأمريكية

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مصراوي

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، لقناة الجزيرة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر اليوم أمرا بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.

وفيما سبق ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن وثائق ومسؤول أمريكي ومساعد في الكونجرس أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أنه من المقرر أن يصدر الأمر في وقت لاحق يوم الخميس، بحسب الوثائق والمسؤول الأمريكي، ومن المتوقع أن يشمل عقوبات ضد المستوطنين.

ولم تتمكن وكالة رويترز للأنباء على الفور من التحقق من صحة ما ورد في التقرير.

وحذر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين مرارا من أنه "يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

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