إعلان

BBC

الحكم بالسجن 3 سنوات على راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية

06:29 م الخميس 01 فبراير 2024

راشد الغنوشي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلنت المحكمة الابتدائية بتونس، الحكم بالسجن 3 سنوات على راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية -ذراع الإخوان في البلاد-، بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.

وفي مايو الماضي قضت محكمة تونسية، بسجن الغنوشي بالسجن لمدة عام، بتهمة تمجيد الإرهاب والتحريض على قوات الأمن والإساءة لأجهزة الدولة.

وأمرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عام بحق الغنوشي مع غرامة مالية بألف دينار، وذلك في القضية التي كان رفعها ضدّه نقابي أمني بعد وصف زعيم النهضة الأمنيين بـ"الطواغيت".

وتعود هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما استخدم الغنوشي كلمة "طاغوت" لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة "النهضة" فرحات لعبار.

وقال حينها الغنوشي إنه "كان لا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً"، في تصريحات عرضته لموجة انتقادات كبيرة، وأثارت موجة استياء واسعة بين التونسيين الذين أكدوا أنها تعبر عن الفكر الحقيقي لحركة النهضة وقياداتها.

راشد الغنوشي حركة النهضة التونسية الإخوان الإرهاب قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخارجية الأمريكية: بايدن سيصدر أوامر بفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين بالضفة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* تنويه جوي.. الأرصاد تصدر بيانا عاجًلا بشأن الأمطار
* موجة تفاؤل.. تحسن الجنيه أمام الدولار في العقود الآجلة 12 شهرا
شرطان حاسمان.. ما المطلوب لعودة مصر إلى تحرير سعر الصرف وردع السوق الموازية؟*
* اجتماع الحسم.. هل يخفض المركزي الجنيه ويرفع الفائدة اليوم؟ كل ما تريد أن تعرفه