وكالة بحرية بريطانية: انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن

صنعاء - (ا ف ب)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة باليمن، وأفادت الهيئة في إشعار بأن السلطات تتحرى الأمر.

وأفادت وكالة "يو كاي ام تي او" البريطانية للأمن البحري بانفجار وقع قرب سفينة قبالة السواحل الغربية اليمنية مشيرةً إلى أن السفينة وطاقمها بخير.

وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية، في بيان إنها تلقت "تقريرا عن حادثة على بُعد 57 ميلا بحريا نحو غرب الحُديدة في اليمن" مشيرة إلى أن "السفينة أبلغت عن حدوث انفجار على مسافة من جانبها الأيمن". وأشارت إلى أن "السفينة وطاقمها بخير".