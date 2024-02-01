أمام الأمم المتحدة.. كوريا الشمالية تعيد وصفها لكوريا الجنوبية بـ "دولة معادية"

سول - (د ب أ)

أعادت كوريا الشمالية وصفها لكوريا الجنوبية بأنها "دولة معادية"، حيث حددت العلاقات بين الجانبين بأنها "علاقات بين دولتين متعاديتين"، وذلك أمام مؤتمر للأمم المتحدة، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.

ووفقا لسجلات مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح الذي عُقد أمس، استخدم بان كوانج هيوك ممثل كوريا الشمالية، والقائم بأعمال مندوبها الدائم بمقر الأمم المتحدة في جنيف، اسم "آر أوه كي" للإشارة إلى كوريا الجنوبية، بمعنى "جمهورية كوريا".

وكان المسؤولون الكوريون الشماليون، ومن بينهم بانج، كانوا يستخدمون عبارة "ساوث كوريا"، أي "كوريا الجنوبية"، أو اختصارا "إس كي"، في مؤتمرات الأمم المتحدة، لكنهم صاروا مؤخرا يستخدمون عبارة "آر أوه كي"، بمعنى "جمهورية كوريا".

ويقول المراقبون إن استخدام مسؤولي كوريا الشمالية لعبارة "جمهورية كوريا" ظهر لأول مرة في بيان أصدرته شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، نائبة مدير حزب العمال الحاكم "كيم يو جوند"، في شهر تموز/يوليو من العام الماضي.

وبعد ذلك، وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، العلاقات بين الكوريتين بأنها "علاقات بين دولتين متعاديتين"، وليس علاقة شعب من أصل واحد، وذلك خلال الاجتماع العام لحزب العمال الحاكم مؤخرا، كما قرر تغيير السياسات السابقة بالكامل تجاه كوريا الجنوبية في أواخر العام الماضي، بما في ذلك استخدام عبارة "جمهورية كوريا" بدلا من "كوريا الجنوبية"، وهو بحسب ما يقول المراقبون، دليل على توجه كوريا الشمالية لفصل القرابة بينها وبين كوريا الجنوبية.