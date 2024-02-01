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BBC

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 27 ألف شهيد

01:35 م الخميس 01 فبراير 2024

القصف الاسرائيلي لقطاع غزة

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غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 27 ألفا و19 شهيدًا و66 ألفا و139 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، إن "الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدا و190 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ووفق الوكالة "لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وزارة الصحة الفلسطينية غزة القصف الإسرائيلي إسرائيل

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