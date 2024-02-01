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BBC

إيران تندد بالتهديد الأمريكي باستئناف العقوبات على فنزويلا

12:46 م الخميس 01 فبراير 2024

إيران

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طهران - (د ب أ)

علقت إيران على التهديد الأمريكي باستئناف العقوبات على فنزويلا، وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الخميس باستخدام واشنطن العقوبات كأداة وسلاح واعتبر أن ذلك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وقال كنعاني إن اتخاذ مثل تلك الإجراءات يمثل تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية للدول وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن استمرارها سيعزز من إرادة وتعاون الدول المستقلة لمقاومة هذه السياسات التدخلية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس.

وأكد كنعاني أن استخدام أمريكا أداة العقوبات كسلاح ضد سائر البلدان يتعارض مع حقوق الدول والشعوب وحقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية.

وكانت أمريكا قد أعادت أول أمس الثلاثاء فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على فنزويلا بعد أن كانت قد رفعتها قبل ثلاثة أشهر، متذرعة بحظر مشاركة المترشحين المعارضين في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، وحذرت كراكاس من أنها ستعيد فرض باقي العقوبات ما لم ترفع هذا الحظر.

إيران العقوبات على فنزويلا فنزويلا وزارة الخارجية الإيرانية

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