وزير مالية الاحتلال: لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى ولا أريد تضليل عائلاتهم

مصراوي

نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، قوله، إنه لن تكون هناك صفقة بشأن تبادل الأسرى ولا أريد تضليل عائلاتهم.

وأضاف وزير المالية، أن الطريق الصحيح هو عملية موسعة في قطاع غزة بهدف الضغط على السنوار وتؤدي في النهاية لصفقة تبادل أسرى.

كان سموتريتش، قال إن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يتناقض مع أهداف الحرب.

وأضاف وزير المالية: "تحدثت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن إدخال تلك المساعدات وسوف يتغير ذلك قريبا".

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن الأمم المتحدة عادة ما تنحاز بشكل بالغ ضد إسرائيل ولا شيء يصدر عنها ضد إيران أو اليمن أو أي من ميادين الوحشية والعدوان

وتابع نتنياهو أمس الأربعاء: "الجيش الإسرائيلي يقوم بأكبر جهد لتقليل الضحايا بين المدنيين، كما أن الأمم المتحدة عادة ما تنحاز بشكل بالغ ضد إسرائيل، ولا شيء يصدر عنها ضد إيران أو اليمن أو أي من ميادين الوحشية والعدوان".

وأضاف نتنياهو: "الأونروا مخترقة ويتم توظيفها بشكل كامل من جانب حركة حماس ويجب حلّ وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة"، مشيرا إلى أنه حان الوقت لكي يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضرورة إنهاء مهمة الأونروا .

ودعا نتنياهو إلى ضرورة "استبدال منظمة الأونروا بوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ووكالات مساعدات أخرى"، معتبراً أن ذلك يمكن أن يكون "حلاً لمشكلة غزة" على حد وصفه.