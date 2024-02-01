لا يعطيهم الماء.. كويتي يترك أطفاله لصديقه بالصحراء لتعليمهم الرجولة- فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب يوثق ردة فعل أطفاله الذين تعمد تركهم لدى أحد أصدقائه بالصحراء لرعاية الإبل، لتعليمهم الصبر والرجولة.

وظهر في الفيديو الذي لم يتعدى الـ 4 دقائق، أحد الأطفال وهو يشكي لوالده معاملة صديقه الذي لا يعطيهم الماء والطعام إلا قليل، ويعاملهم مثل بقية العمال، بجانب رفض عودتهم إلى المنزل قبل غروب الشمس، بينما شكي الطفل الثاني من تهديد صديقه لهم قائلا: "صديقك قال لنا عليا الطلاق، لو أشوف واحد جاي العزبة لأقطع رجوله".

ليطلب الأب من أطفاله ركوب السيارة معه للذهاب إلى منزل صديقه، الأمر الذي رفضه أبنائه خوفا من ردة فعل صديقه الذي أقسم بكسر أرجلهم إذا عادوا إلى المنزل"، طالبيا من والدهم العودة إلى الكويت مرة أخرى لعدم تحملهم العيش لدي صديقه، ليرفض الأب الذي طلب منهم النزول من السيارة والعودة لرعاية الإبل.

فيديو / هكذا وجد رجل كويتي ابنائه الذين تركهم عند صديقه «المري» في إجازة الربيع من أجل صقلهم وتعليمهم الصبر والرجولة في البر. pic.twitter.com/SKD7jiwsng — المجلس (@Almajlliss) January 31, 2024

وتفاعل رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو وحديث الأب وأبنائه، حيث أشاد أحد الرواد بفعل الأب مع أطفاله قائلا: "الله يحفظ الأطفال ووالدهم.. عندنا مراكز تهتم بمثل تلك الأنشطة تدرب الأبناء على الصبر والجلد وعلوم الأجداد والانفصال عن الألعاب والبلايستيشن"، بينما قال آخر: "إن العرب كانوا يرسلون أبناءهم الى المرضعات في البادية، وكان ذلك عادة أشراف قريش، حتى ينشأ أطفالهم أقوياء، شجعان، يمتلكون من الفصاحة، والبلاغة ما يجعلهم فوق رؤوس الناس".

وعلق آخر على الفيديو قائلا: "هكذا تصنع الصحراء الرجال"، بينما انتقد عدد من رواد مواقع التواصل تعامل صديق والد الأطفال القاسي يقول أحد الأشخاص: "الله يحميهم.. صديق والدهم كان قادر يعاملهم بحب واحترام يخليهم يحبونه ويحبوا هذه الحياة.. ثم ينتظروا الوقت اللي يرجعوا له فيه بدل ما يجعلهم يكرهوا البر ويكرهوه".

وأضاف أن هذه الطريقة في التربية التي فيها احتقار واستبداد بالرأي، لا تخرج رجال وقادة أقوياء ولكن تخرج قطيع وعبيد مكسورين"، بينما قالت أخرى: "هذا لا يعلم الأطفال الرجولة والصبر.. إذا يعلهم الرجولة والصبر بالصلاة في المسجد بوقتها وبحب الخير وحب العائلة وحب الأم وحب الأخت".