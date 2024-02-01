وزير الدفاع الأمريكي: سكان غزة بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية

لندن - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال لقائه مع نظيره البريطاني جرانت شابس في البنتاجون، إن العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "قوية كما كانت دائما".

ويأتي اجتماع الوزيرين في أعقاب الضربات المنسقة التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي كانت تهدف إلى تقليص قدرة الحوثيين على شن المزيد من الهجمات ضد السفن العاملة في المياه الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ووجه أوستن الشكر لشابس على المساعدة التي تقدمها المملكة المتحدة في البحر الأحمر، مضيفا أن "العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قوية كما كانت دائما".

وقال أوستن "إن شراكة المملكة المتحدة محورية في التصدي لهذه الهجمات المتهورة وغير القانونية ضد السفن العسكرية والسفن التجارية في البحر الأحمر".

وأضاف أوستن "يمكننا أن نرى يد إيران هنا أيضا، حيث تزود الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة والمعلومات الاستخباراتية والخبرة."

وقال أوستن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ملتزمتان بشدة بالنظام الدولي القائم على القواعد وتدافعان عن حرية الملاحة".

وأضاف أوستن أن البلدين يعملان جنبا إلى جنب لمواجهة الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.

وقال أوستن "إننا نتفق مع وجهة النظر القائلة بأن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس وفقا للقانون الدولي."

وأضاف أوستن "نعتقد أيضا أن من واجب إسرائيل تجنب إيذاء المدنيين الفلسطينيين وأن سكان غزة بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية".

وقال أوستن إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متوافقتان على دعم أوكرانيا مع دخول الغزو الروسي عامه الثالث.

وأضاف أوستن "إنني أتطلع إلى مناقشة السبل التي يمكننا من خلالها مواصلة تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها السيادية".