كيربي: نريد انتقالا سلميا بسوريا ومحاسبة الأسد

وكالات

قال منسق اتصالات مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا.

وأضاف كيربي أن واشنطن تراقب التطورات في سوريا عن كثب، لكن ليس لديها موقف من تكليف البشير بتشكيل حكومة جديدة، موضحا أن الرئيس الأمريكي على تواصل مستمر مع نظرائه في المنطقة بشأن الوضع في سوريا.

وأشار كيربي إلى أنه لا يوجد تعليق بشأن رفع "جبهة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب، موضحًا أن الولايات المتحدة تسعى لضمان تلبية آمال وتطلعات الشعب السوري، وتعمل بشكل وثيق مع شركائها في المنطقة.

وشدد كيربي على ضرورة محاسبة الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا على الأفعال التي ارتكبها في سوريا خلال السنوات الـ14 الماضية، مؤكدا أن مستقبل سوريا يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هناك طرقًا مختلفة للتواصل مع جميع المجموعات في سوريا.

ولفت كيربي إلى أن الجيش الأمريكي يركز حاليًا عسكريًا على شمال شرقي سوريا، حيث يتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لمكافحة تنظيم الدولة.

وأكد كيربي دعم الولايات المتحدة لاتفاق 1974 في سوريا (اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل)، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام هذا الاتفاق.