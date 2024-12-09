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بلينكن: الإطاحة بالأسد فرصة عظيمة لكنها تحمل مخاطر كبيرة

09:50 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

أنتوني بلينكن

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وكالات

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الإطاحة بنظام الأسد في سوريا تمثل فرصة كبيرة لإعادة بناء البلاد، لكنها تحمل مخاطر تستوجب الحذر.

وأكد بلينكن ترحيب واشنطن ببيانات قادة المعارضة السورية حول تشكيل حكومة شاملة، مشيرًا إلى أن الالتزام العملي بتحقيق ذلك سيكون هو المقياس الحقيقي.

وشدد بلينكن على أن الشعب السوري هو الجهة الوحيدة التي يجب أن تقرر مستقبل البلاد، مضيفًا أن الولايات المتحدة مهتمة بتجنب تفكيك سوريا والحيلولة دون تصدير الإرهاب والتطرف.

كما جدد تأكيده على أن واشنطن لن تسمح لتنظيم الدولة بإعادة بناء قدراته داخل سوريا، وأن العمل مستمر لتحقيق الاستقرار وضمان عدم عودة التنظيمات "الإرهابية" إلى الساحة.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الإطاحة بنظام الأسد المعارضة السورية تفكيك سوريا
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