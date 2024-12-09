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قطر: نرحب بالتطورات في سوريا وندعم الحوار لتحقيق الاستقرار

09:45 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

وزارة الخارجية القطرية

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وكالات

أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، ترحيب بلاده بالخطوات التي شهدتها سوريا خلال الساعات الماضية، معربًا عن أمله أن تكون هذه التحركات بداية لنهاية الظلم وبداية لاستقرار مستدام.

وشدد الخليفي على أن الحوار هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مشرق لسوريا، مؤكدًا أن موقف قطر ثابت في دعم الحلول السلمية التي تضمن حقوق السوريين، وأن كل الجهود القطرية تعبر عن تضامن صادق مع الشعب السوري.

وأوضح أن الدوحة حافظت على أبوابها مفتوحة لدعم الشعب السوري، وأن قطر حرصت على تقديم الدعم والمساندة للسوريين على مدار السنوات الماضية.

وأشار الخليفي إلى أن الاتصالات مستمرة مع مختلف الأطراف في الساحة السورية، لافتًا إلى أن اجتماع الدوحة كان خطوة عربية رفيعة المستوى لتنسيق الجهود بشأن الملف السوري.

وزارة الخارجية القطرية قطر ترحب بالتطورات في سوريا سقوط بشار الأسد دعم الشعب السوري
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