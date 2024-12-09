فرق K9 وكلاب مدربة.. مشاهد من البحث عن أبواب سرية بسجن صيدنايا السوري

كتب- محمود الهواري:

تسابق فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" الزمن في البحث عن أي أبواب سرية أو أدلة قد تشير إلى وجود معتقلين في أقبية وسراديب داخل سجن صيدنايا العسكري، المعروف بـ"السلخانة البشرية"، بسبب ما كان يحدث فيه من انتهاكات وتعذيب للمعتقلين.

وصرح الدفاع المدني السوري، بأن الفرق المختصة ما زالت تبحث في سجن صيدنايا الذي كان يضم آلاف المعتقلين ويعد من أبشع السجون في العالم، موضحا أن الفرق تبحث عن أبواب سرية أو أقبية غير مكتشفة اعتقادا بأن يكون هناك معتقلين فيها غير الذين تم إخراجهم يوم أمس.

وأضاف الدفاع في منشور على صفحته على فيسبوك، أن البحث يتم بكافة الوسائل المتاحة، مثل أدوات الخرق والمجسات الصوتية وفرق K9 المجهزة بالكلاب المدربة، والاعتماد على إرشادات من أشخاص تواصل معهم الأهالي والذين لديهم معرفة بمداخل السجن والأقبية السرية المحتملة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد دلائل مؤكدة على وجود معتقلين آخرين غير الذين خرجوا منه أمس الأحد.

وتابع الدفاع، أنه تم إرسال خمسة فرق طوارئ مختصة إلى السجن صيدنايا، مضيفا أن الفرق تشمل فريق بحث وإنقاذ، فريقًا لنقب الجدران، فريقًا لفتح الأبواب الحديدية، فريق كلاب مدربة، وفريق إسعاف، قائلا إن هذه الفرق مدربة ولديها القدرة على التعامل مع الحالات المعقدة.

وأكمل، أن فريقين وصلوا إلى السجن برفقة دليل يعرف تفاصيل السجن، ومن المتوقع وصول باقي الفرق تباعًا رغم تأخرهم بسبب الظروف الأمنية الصعبة على الطرقات والازدحام الشديد.

ويقع سجن صيدنايا، على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال دمشق، يعتبر من أشهر السجون العسكرية في سوريا. اشتهر كونه مركزًا لاحتجاز السجناء السياسيين والمعارضين، وسبب جدلًا واسعًا بسبب الظروف القاسية التي كان يعاني منها المعتقلون، من تعذيب وإعدامات جماعية.