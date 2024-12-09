مسلحو المعارضة السورية يمنحون جنود نظام الأسد عفوا عاما

(د ب أ)

أعلن تحالف مسلحي المعارضة الإسلاميين الذي أطاحوا بالنظام السوري اليوم الاثنين، عفوا عاما عن جميع أفراد القوات المسلحة السورية وجميع المجندين العسكريين.

وأعلن التحالف عبر تطبيق تليجرام إنه يتعين ضمان سلامتهم وحظر شن أي هجمات ضدهم.

وأطاح التحالف الذي تقوده هيئة تحرير الشام بنظام بشار الأسد في عملية استمرت 12 يوما فقط وانتهت بسقوط دمشق أمس الأحد.

يشار إلى أن مناطق كثيرة سقطت في أيدي المسلحين دون قتال.