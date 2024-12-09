لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مسلحو المعارضة السورية يمنحون جنود نظام الأسد عفوا عاما

08:30 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

المعارضة السورية - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

أعلن تحالف مسلحي المعارضة الإسلاميين الذي أطاحوا بالنظام السوري اليوم الاثنين، عفوا عاما عن جميع أفراد القوات المسلحة السورية وجميع المجندين العسكريين.

وأعلن التحالف عبر تطبيق تليجرام إنه يتعين ضمان سلامتهم وحظر شن أي هجمات ضدهم.

وأطاح التحالف الذي تقوده هيئة تحرير الشام بنظام بشار الأسد في عملية استمرت 12 يوما فقط وانتهت بسقوط دمشق أمس الأحد.

يشار إلى أن مناطق كثيرة سقطت في أيدي المسلحين دون قتال.

مسلحوا المعارضة السورية تحالف مسلحي المعارضة الإطاحة بالنظام السوري عفو عام لجنود نظام الأسد القوات المسلحة السورية سقوط بشار الأسد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اتفاق أمريكي تركي على انسحاب قوات كردية من منبج

إعلان

إعلان

رئيس البرلمان السوري يتحدث لمصراوي.. "حقيقة التسريب الصوتي لبشار والمصير القادم"
عاجل| الرئيس السيسي يوقع قانونًا بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار