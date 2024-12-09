وزير الاتصالات السوري: خدمات الإنترنت تعمل بصورة طبيعية في كامل البلاد

كتب- حسن مرسي:

أكد إياد الخطيب، وزير الاتصالات السوري، أن دمشق واجهت أيامًا صعبة خلال الفترة الماضية، لكنها تجاوزتها بسلام، مشيرًا إلى أن خدمات الاتصالات والإنترنت ظلت قائمة وتعمل بكفاءة، مما ساهم في تعزيز شعور الأمان لدى المواطنين.

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الاتصالات والكهرباء، ظلت بعيدة عن التأثير المباشر للأحداث، مشيرًا إلى أن الخسائر التي حدثت اقتصرت على بعض المكاتب، وهي قابلة للتعويض، بينما ظلت التجهيزات والشبكات الرئيسية تعمل بشكل جيد.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن شبكات الاتصالات والإنترنت تعمل بكامل طاقتها في جميع المحافظات السورية، لافتًا إلى أن دمشق لم تشهد أي انقطاع في الخدمات، باستثناء مدينة حماة التي تأثرت بسبب العمليات، موضحًا أن الاتصالات عادت إلى حماة سريعًا، مما يضمن استمرار الخدمات في كل أنحاء الجمهورية السورية على مدار الساعة.

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