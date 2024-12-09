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بعد سجن 5 سنوات.. لحظة لقاء سيدة سورية بأطفالها في مدينة حمص (فيديو)

05:37 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

لقاء سيدة سورية بأطفالها

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة لقاء سيدة سورية بأطفالها في مدينة حمص السورية.

وخلال اللقاء قامت السيدة، باحتضان ابنها وابنتها الصغيرة بينما كانت تبكي وتحتضنهم ولا تستطيع التوقف.

وبعد سيطرة الفصائل المسلحة السورية، وإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أطلقت الفصائل التي تقودها "هيئة تحرير الشام" سراح السجناء الذين احتجزهم النظام في السجون.

لقاء سيدة سورية بأطفالها معتقلو سوريا سجون سوريا هيئة تحرير الشام
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