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الحوثيون يعلنون إصابة هدف إسرائيلي حساس بمسيرة

05:22 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

مسيرة

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(د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الإثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت "هدفاً حساساً" بمنطقة يفنه في أسدود جنوب إسرائيل.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "إن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفاً حساساً للعدو الإسرائيلي بمنطقة "يفنه" في أسدود جنوبي يافا بفلسطين المحتلة".

وأشار سريع إلى أن العملية نفذت بطائرة مسيرة "أصابت هدفها بنجاح".

وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين، أن العملية تأتي ضمن "المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية".

وأكد "مواجهة أي عدوان إسرائيلي على اليمن بمزيد من العمليات العسكرية النوعية، وبأن عملياتهم الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائرة مسيرة يعتقد أنها انطلقت من اليمن "أصابت مبنى سكنيا في يفنه جنوب تل أبيب، ولحق دمار كبير بشقتين".

ويواصل الحوثيون استهداف مواقع إسرائيلية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية منذ 31 أكتوبر 2023، رداً على "العدوان الإسرائيلي على غزة".

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