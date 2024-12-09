في أول زيارة للسعودية.. رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى الرياض

الرياض- (د ب أ)

وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين، إلى الرياض في زيارة رسمية إلى السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن عددا من المسؤولين السعوديين استقبلوا رئيس الوزراء البريطاني في أول زيارة له إلى المملكة ، في مطار الملك خالد بالرياض.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء البريطاني في العاصمة الرياض لمناقشة تعزيز الروابط التجارية مع المملكة والبحث في تطورات الأوضاع بالمنطقة.

كان ستارمر قد صرح أن شمال إنجلترا سيستفيد مباشرة من تعزيز الروابط التجارية مع السعودية .

وأضاف ستارمر أن "أجندتي الدولية تبدأ من الداخل"، في الوقت الذي يزور فيه الإمارات والسعودية اليوم الاثنين في محاولة لبناء روابط اقتصادية أقوى مع الدولتين الخليجيتين، بحسب وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة مقرها مانشستر والمتخصصة في مادة الجرافين عن صفقة مع السعوديين لاستخدام منتجها في مشروع كبير.

وتأتي رحلة ستارمر إلى الخليج في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط مزيدا من الاضطرابات، حيث تم الإطاحة بحكومة سوريا من قبل المعارضين يوم الأحد. وستعمل بريطانيا والسعودية على إقامة معهد دولي للهيدروجين النظيف، بدعم من اتحاد من الجامعات، بما في ذلك جامعة نيوكاسل.

وستنضم عمدة شمال شرق إنجلترا كيم ماكجينيس إلى ستارمر في السعودية اليوم الاثنين لإجراء المحادثات التي تلي زيارته للإمارات.