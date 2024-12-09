انفجار في مبنى سكني جنوب تل أبيب بعد سقوط مسيرة (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

انتشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو وصور توثق لحظة استهداف طائرة مسيرة لمبنى سكني في مدينة يافنيه، الواقعة جنوب تل أبيب.

ووقع انفجار في المبنى، بينما لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من اعتراض الطائرة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه تلقى تقارير حول سقوط طائرة مسيرة في منطقة يافنيه دون أن يتم تفعيل صفارات الإنذار، مشيرًا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

من جانبها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة التي انفجرت في المدينة قد تكون قد أُطلقت من العراق أو اليمن.