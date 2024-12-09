الاتحاد الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 2ر4 مليار يورو

بروكسل- (د ب أ)

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على تقديم أكثر من 2 ,4 مليار يورو (4,4 مليار دولار) لكييف ضمن حزمة مساعدات اقتصادية طويلة المدى لأوكرانيا.

وكانت دول الاتحاد الـ27 قد وافقت مطلع هذا العام على دعم موازنة كييف بنحو 50 مليار يورو ما بين 2024 و2027 على هيئة منح وقروض.

وحتى الآن، تم توزيع أكثر من 16 مليار يورو.

ويهدف الدعم المالي لمساعدة أوكرانيا على العمل على استمرار إداراتها العامة في ظل الحرب الدائرة، مع محاولة إصلاح الضرر وتنظيم إصلاحات لكي تلبي كييف معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقد دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أوكرانيا بنحو 124 مليار يورو منذ بدء الغزو الروسي في عام 2022.