لبنان بصدد اتخاذ إجراءات لمنع دخول السوريين بطريقة غير شرعية

بيروت- (د ب أ)

أوعز وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، اليوم الاثنين، إلى المديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية عبر معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، في البقاع شرق لبنان.

وتابع الوزير مولوي "الأوضاع عند نقطة معبر المصنع الحدودي، وأوعز إلى المديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع محاولات دخول السوريين بطريقة غير شرعية وتعزيز عديد العناصر بصورة فورية".

وكلّف الوزير مولوي "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التدخل وإرسال تعزيزات من وحدة القوى السيارة للمؤازرة وضبط المعبر وإقامة الحواجز".

وكان عدد كبير من السوريين الوافدين من سوريا دخلوا، اليوم ، بطريقة غير شرعية من خلال التدافع، عبر معبر المصنع بين لبنان وسوريا، في البقاع شرق لبنان، وذلك بسبب الأوضاع المستجدة في سوريا بعد سقوط النظام السوري في لبنان فجر أمس الأحد.