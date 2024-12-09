ترامب يكشف عن خطة الديمقراطيين للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة

(مصراوي)

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن توجه جديد لدى الحزب الديمقراطي يتعلق بأسلوب التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن الديمقراطيين يدرسون التخلي عن التركيز على التصويت الشعبي لصالح نظام يعتمد بشكل كامل على المجمع الانتخابي.

وفي منشور له عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، صرح ترامب قائلاً: "الديمقراطيون يعملون بجد لإلغاء نظام التصويت الشعبي في الانتخابات القادمة، ويرغبون في أن تقتصر جميع الانتخابات الرئاسية المستقبلية على نتائج المجمع الانتخابي فقط".

هذا التصريح يسلط الضوء على طبيعة النظام الانتخابي الأمريكي الفريد، حيث لا يُحسم السباق الرئاسي بناءً على الأغلبية المطلقة للأصوات الشعبية، وبدلاً من ذلك، يتحدد الفائز بناءً على عدد الأصوات التي يحصل عليها في المجمع الانتخابي، وهو نظام يمنح الولايات تأثيرًا متفاوتًا في اختيار الرئيس، وفقًا لحجمها السكاني.

وتأتي هذه التصريحات وسط جدل مستمر في الساحة السياسية الأمريكية حول مدى عدالة النظام الانتخابي، حيث يواجه المجمع الانتخابي انتقادات لكونه قد يتيح فوز مرشح لا يحصل على أغلبية الأصوات الشعبية، كما حدث في انتخابات سابقة.