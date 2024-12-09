غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري

(مصراوي)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مواقع عسكرية تابعة للفرقة الرابعة والحرس الجمهوري للجيش السوري في العاصمة دمشق.

وطالت الهجمات مواقع في المناطق الغربية من دمشق، فيما وصفته إسرائيل بأنه "إجراء وقائي لحماية أمن مواطنيها".

وفي بيان رسمي، أكدت تل أبيب أن الضربات استهدفت منشآت مرتبطة بأسلحة كيميائية ومستودعات للصواريخ داخل الأراضي السورية.

وجاءت التصريحات الإسرائيلية بعد إعلان المعارضة المسلحة عن سيطرتها على العاصمة السورية وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وهو ما اعتبرته تطورًا يستدعي تحركات عسكرية عاجلة.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي تقدمت أمس داخل الجولان السوري لمسافة عدة كيلومترات، وتمكنت من السيطرة على موقع جبل الشيخ العسكري، الذي أُخلي من قبل القوات السورية إثر الانهيارات المتتالية في صفوف النظام.

وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، في تصريحات أن الجيش بدأ عملياته داخل الأراضي السورية بشكل علني، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة موسعة لمواجهة أي تهديد محتمل في المرحلة القادمة.