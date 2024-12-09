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الإمارات تؤكد حرصها على وحدة سوريا

02:42 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

الإمارات

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وكالات

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، حرصها على ضمان الأمن والاستقرار بسوريا داعية جميع الأطراف في البلاد إلى تغليب الحكمة لتلبية طموحات السوريين.

وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بيانا صادرا عن الخارجية جاء فيه: "تتابع دولة الإمارات باهتمام شديد تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية، وتؤكد حرصها على وحدة وسلامة سوريا وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق".

ودعت وزارة الخارجية في البيان كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكافة أطيافهم.

وشددت الوزارة على ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بكافة مؤسساتها، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار.

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