تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة

وكالات

أعلنت مصادر إعلامية سورية أن محمد البشير سيُكلف بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

وكان يشغل البشير منصب رئيس حكومة الإنقاذ التابعة للمعارضة السورية قبل سقوط نظام الرئيس السوري الهارب بشار الأسد.

وتم تكليف البشير بعد عقد اجتماع لتحديد ترتيبات نقل السلطة في سوريا وتجنب حالة الفوضى، جمع بين القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع.

ومحمد البشير الذي تم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، إلى جانب رئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي.

وجاء هذا تزامنًا مع إجراء إدارة الشؤون السياسية للفصائل السورية اجتماعات مكثفة مع بعثات دبلوماسية أجنبية لبحث الوضع الأمني والسياسي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وأكدت الإدارة أنها تعمل على تهيئة الظروف اللازمة لضمان بيئة آمنة لاستقبال السوريين العائدين إلى وطنهم، داعيةً جميع من اضطروا لمغادرة البلاد إلى العودة والمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وشددت إدارة الشؤون السياسية على أنها تسعى لفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا، يكون عنوانها البناء والتنمية، مع التركيز على معالجة آثار الماضي من خلال آليات شفافة تهدف إلى تحقيق السلام الدائم.

وكانت الفصائل السورية المسلحة شنت، في 27 نوفمبر، هجومًا واسع النطاق على مواقع القوات الحكومية في محافظتي حلب وإدلب.

وبحلول مساء يوم 7 ديسمبر، سيطرت الفصائل على حلب وحماة ودرعا وحمص، وفي صباح أمس الأحد دخلوا دمشق، وغادرت وحدات الجيش السوري العاصمة.