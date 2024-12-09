مقتل 4 جنود إسرائيليين بانفجار في جنوب لبنان

تل أبيب- (د ب أ)

قتل 4 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان، وفق قناة 13 الإسرائيلية اليوم الاثنين.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجنود الاحتياط الأربعة لقوا حتفهم في "حادث عملياتي" مشتبه به في جنوب لبنان بعد ظهر أمس الأحد.

وبحسب تحقيق أولي أجراه جيش الدفاع الإسرائيلي، كان الجنود يفحصون نفقًا في منطقة اللبونة في جنوب لبنان عندما انفجرت متفجرات تابعة لحزب الله مخزنة هناك.

ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق، رغم أن الجيش يشتبه في أنه لم يكن فخًا لحزب الله، بل بسبب متفجرات وضعتها القوات الإسرائيلية هناك سابقًا.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي غزا جنوب لبنان في أول أكتوبر الماضي لاستهداف مواقع حزب الله.

وبموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل تم التوصل إليه برعاية أمريكية وفرنسية، سوف تتواجد القوات الإسرائيلية لمدة ستين يوما في الجنوب من سريان وقف إطلاق النار في السابع والعشرين من الشهر الماضي.