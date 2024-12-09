الخارجية الروسية: موسكو ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام في الشرق الأوسط

موسكو- (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، إن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق السلام المستدام والطويل الأمد في الشرق الأوسط.

وأكد رودينكو، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، على هامش المؤتمر الآسيوي الخامس عشر لمنتدى "فالداي" الدولي للمناقشة في ماليزيا، أن الوضع في الشرق الأوسط هو أحد المواضيع التي تتقارب فيها مواقف روسيا وماليزيا بشكل كبير، بحسب ما ذكرته سبوتنيك.

وقال رودينكو "نحن نؤيد بقدر ما يؤيد أصدقاؤنا الماليزيون التسوية السلمية للأزمة الحالية، وخطة الدولتين لإقامة دولة فلسطين المستقلة عن إسرائيل، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق سلام مستدام وطويل الأمد".

يعقد منتدى فالداي في كوالالمبور يومي 9 و10 ديسمبر، تحت عنوان "ماليزيا وروسيا وآسيان: في عالم متعدد الأقطاب".

وسيناقش المشاركون في المؤتمر المستقبل المشترك لروسيا ودول آسيان في عالم متعدد الأقطاب، وتحول جنوب شرق آسيا نحو دول "بريكس"، بالإضافة إلى الرغبة المشتركة في إلغاء الدولار.