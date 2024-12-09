بريطانيا تعلن إعادة النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة "إرهابية"

وكالات

قال بات ماكفادين، الوزير في الحكومة البريطانية، إنه ستتم إعادة النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة "إرهابية".

وأضاف ماكفادين، أن هيئة تحرير الشام محظورة "منذ فترة طويلة" وأن قائدها أبو محمد الجولاني "نأى بنفسه بطريقة ما عن الأشياء التي تم تداولها في السابق".

وأشار ماكفادين في برنامج "توداي" على بي بي سي، أن الجولاني "يقول بعض الأمور الصحيحة" حول احترام حقوق الناس، "لذلك سنقوم بمراجعة ذلك في الأيام المقبلة".

وأضاف أنه "يجب أن يكون قراراً سريعاً نسبياً" نظراً لسرعة الوضع على الأرض.

وعندما سُئل عن العوامل التي ستدفع إلى اتخاذ قرار تغيير وضع هيئة تحرير الشام، قال: "سيعتمد الكثير على ما إذا كانت البيانات المتعلقة بحماية الأقليات والمواطنين ستطبق في الواقع أم لا".