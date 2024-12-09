عصابة مسلحة تقتل 100 شخص في هايتي

هافانا- (د ب أ)

ذكرت منظمات حقوقية وتقارير إعلامية، أن عصابة مسلحة قتلت أكثر من 100 شخص في بورت أو برنس، عاصمة هايتي.

وقد أصدر التجمع من أجل السلام والتنمية بيانا أمس الأحد يشير إلى أن المذبحة كانت عملا انتقاميا من جانب زعيم عصابة يدعى مونيل فيلكس.

ويتردد أن فيلكس يتهم عقيدة فودو الدينية بأنها سبب وفاة ابنه، الذي توفي نتيجة إصابته بمرض غامض.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنها تأكدت من وقوع المذبحة من خلال التواصل مع أحد السكان المحللين، حيث قال إن أعمال القتل وقعت يومي الجمعة والسبت الماضيين في منطقة وارف جيريمي في سيتي سوليل، المنطقة الفقيرة الأكثر شهرة في السوء في العاصمة.

وذكرت تقارير أن أغلبية الضحايا من النساء والرجال كبار السن، حيث تم تمزيق أوصال الكثير من الجثث وحرقها في الشوارع.

وقال التجمع من أجل السلام والتنمية في بيان إن فيلكس اتهم سكان منطقة وارف جيرمي بأنهم وراء لعنة لحقت بابنه، وعقابا لهم، قام باستهداف الأفراد الأكبر سنا وأتباع عقيدة فودو.

ويشار إلى أن فودو، التي تعود جذورها لغرب أفريقيا، تعد ديانة معترف بها في هايتي.