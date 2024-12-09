حقيقة الصورة "المُسربة" لحظة وصول بشار الأسد وزوجته روسيا (صورة)

القاهرة- مصراوي:

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة منسوبة للحظة وصول الرئيس السوري الهارب بشار الأسد وعائلته إلى روسيا، بعد حملة عسكرية للفصائل السورية المسلحة، والتي أطاحت بنظامه، أمس الأحد.

وجاء تداول الصورة مدفوعًا بتقارير عن وصول الأسد إلى روسيا، وكان مصدر رسمي روسي قال لشبكة CNN الأمريكية، مساء الأحد، إن الرئيس المخلوع وعائلته وصلوا موسكو بعد حصولهم على حق اللجوء.

وتم تداول الصورة بشكل واسع، والتي تُظهر بشار الأسد وزوجته أسماء، برفقة أشخاص آخرين، كانوا يرتدون معاطف شتوية بينما يسيرون في ما يبدو أنه ممر داخل منشأة.

ومن بين التعليقات على الصورة: "تسريب صورة للحظة وصول بشار الأسد إلى العاصمة الروسية موسكو"، و"تداول صورة لوصول بشار الأسد إلى العاصمة الروسية موسكو"، و"صورة أولى لبشار الأسد وأسرته لحظة الوصول إلى العاصمة الروسية موسكو".

وتعود الصورة إلى لحظة زيارة بشار الأسد وزوجته إلى مستشفى حلب الجامعي في الـ10 من فبراير 2023، بحسب ما تحققت منه شبكة CNN بالعربية.

كان الأسد يزور مصابي الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة في شمال وغرب سوريا بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر.

ونشرت صفحات رسمية، بينها صفحة وزارة الإعلام السورية عبر فسبوك، مقطع الفيديو المأخوذ منه الصورة المتداولة، الذي يؤكد أنها من مستشفى حلب الجامعي وليس موسكو. كما نشرت الرئاسة السورية لقطات مصورة من الزيارة.