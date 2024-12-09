وزير الخارجية الإيراني عن لقائه الأخير بالأسد: بشار فوجئ بسلوك الجيش السوري

(مصراوي)

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن تفاصيل لقاء جمعه مع الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرًا إلى أن الأخير أبدى استغرابه من أداء الجيش السوري في ظل التطورات الأخيرة في البلاد.

وأوضح عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن الأسد أعرب عن امتعاضه من غياب التحليل الاستراتيجي لدى قياداته العسكرية، مشددًا على أن الجيش السوري أصبح متأثرًا بشكل كبير بالحرب النفسية التي تدور في المنطقة.

وأشار عراقجي إلى أن العلاقات الإيرانية السورية تمتد لعقود طويلة وتتركز في ثلاثة محاور أساسية. أولها دعم المقاومة، حيث تُعد سوريا بحسب تعبيره "شريكًا رئيسيًا في محور المقاومة ضد إسرائيل، ولطالما تحملت الضغوط الدولية دفاعًا عن القضية الفلسطينية دون أي تنازلات".

المحور الثاني، وفق عراقجي، يتعلق بـ "محاربة تنظيم داعش، الذي كان يمثل تهديدًا إقليميًا ودوليًا".

وأوضح أن إيران تدخلت بطلب من دمشق وبغداد لإرسال قواتها إلى سوريا والعراق بهدف التصدي للتنظيم، معتبرًا أن هذه الجهود كانت ضرورية لضمان الأمن الإيراني على المدى البعيد. وأضاف أن القائد الراحل قاسم سليماني كان له الدور الأكبر في تحقيق الانتصارات ضد "داعش".

وحول التطورات الميدانية الأخيرة، أوضح عراقجي أن المعارضة السورية استغلت عدة عوامل، منها الصراع الإيراني مع إسرائيل وتداعيات الحرب في أوكرانيا، لتحقيق مكاسب ميدانية.

لكنه أكد أن السبب الجوهري لهذه الانتكاسات يكمن في غياب صمود الجيش السوري. وقال "لو كان الجيش السوري قد أبدى مقاومة حقيقية، لما حدثت خسائر مثل سقوط حلب. هذا أمر أؤكده بكل ثقة".