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وزير الخارجية التركي: يتحقق السلام في سوريا عبر تسوية وطنية بين جميع الأطراف

11:17 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

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وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان -اليوم الاثنين-، إن بلاده تنتظر من اللاعبين الدوليين والأمم المتحدة دعم الشعب السوري في تشكيل إدارة شاملة.

وأكد فيدان أن السلام الدائم في سوريا يتحقق من خلال تسوية وطنية بين الأطراف السورية.

وأضاف الوزير التركي أن بلاده تأمل أن تكون سوريا بلدًا تحكمه إدارة تشمل جميع الأطراف والأعراق وتتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها، مشيرا إلى أن أنقرة ستعمل على توفير ظروف العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، كما ستواصل جهودها في إعادة إعمار سوريا من جديد.

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي سوريا الشعب السوري
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