الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو للالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية في سوريا

بروكسل- (أ ش أ)

دعا الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي، إلى الالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية خاصة في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها البلاد.

قال بيلانجي، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الإثنين)، "إن الوضع في سوريا يشهد اضطرابات يجعل الصحفيين من أكثر الفئات تعرضا للخطر نظرا لدورهم الأساسي في كشف الحقائق وايصال الصورة الراهنة التي يعيشها الشعب السوري".

وشدد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين على ضرورة معاملة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية كمدنيين وحمايتهم من الاستهداف خلال العمليات العسكرية الجارية في سوريا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أكد ضرورة التزام جماعات المعارضة السورية بحماية المدنيين والامتثال للقواعد الإنسانية الدولية.