إحباط محاولة تحويل مسار طائرة فى المكسيك للولايات المتحدة

مكسيكو سيتى- (أ ش أ)

أعلنت السلطات المكسيكية أن أحد الأشخاص حاول تحويل مسار رحلة داخلية لشركة Volaris في المكسيك متجهة إلى الولايات المتحدة أمس الأحد لكن الطاقم تغلب عليه.

وذكر تلفزيون /بي أف أم تى فى/ أن الطائرة، وهي من طراز إيرباص A320، أقلعت في الساعة 7:17 صباحا بالتوقيت المحلي من مطار ليون بوسط المكسيك متجهة إلى تيخوانا (شمال غرب).

وقالت وزارة الأمن في بيان، إنه بعد وقت قصير من الإقلاع هاجم شخص مضيفة طيران وحاول دخول قمرة القيادة لتحويل الطائرة إلى الولايات المتحدة .

وتمكن الطاقم من السيطرة على المهاجم، وقامت الطائرة بهبوط اضطراري في جوادالاخارا (غرب).

ووفقا للسلطات، فإن الخاطف، وهو مكسيكي يبلغ من العمر 31 عاما من ولاية جواناخواتو بوسط البلاد، كان مسافرا مع زوجته وطفليه القاصرين. اعتقله الحرس الوطني في جوادالاخارا وتمكنت الطائرة من العودة إلى تيخوانا.

وبحسب صحيفة ريفورما اليومية، ألقى الرجل نفسه بعد ذلك على سائق سيارة الحرس الوطني الذي كان ينقله إلى مكتب المدعي العام، مما تسبب في اصطدامه بهيكل معدني في المطار. وأصيب المشتبه به والضباط الذين رافقوه بجروح طفيف

وبحسب شركة فولاريس، فإن "المهاجم أوضح أن أحد أفراد عائلته قد تم اختطافه، وأنه لحظة الاقلاع من مطار ليون، تلقى رسالة تهدده بالقتل إذا ذهب إلى تيخوانا".

وتعد ولاية جواناخواتو، حيث ينتمي الخاطف، من أكثر الولايات تضررا من أعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة، التي تمارس الخطف والابتزاز.