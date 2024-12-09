رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية يلتقي الزعيم الروحي للطائفة الدرزية

(مصراوي)

عقد رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، شلومي بيندر، لقاءً مع الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا وانعكاساتها على الطائفة الدرزية، وذلك بحسب ما ذكر المتحدث العسكري الإسرائيلي، للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي.

وفي بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، أوضح أدرعي أن المناقشات تطرقت إلى تأثير الأحداث في سوريا على المجتمع الدرزي، وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع الطائفة.

وأكد بيندر، بحسب أدرعي، خلال الاجتماع على متانة العلاقة بين الجيش الإسرائيلي والطائفة الدرزية، مشيدًا بدورها المحوري في أداء مهام حساسة داخل المؤسسة العسكرية، لا سيما في هيئة الاستخبارات.

وفي السياق ذاته، أثنى الشيخ طريف على جهود الجيش في مد جسور التعاون مع المجتمع الدرزي داخل سوريا، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في هذا النهج خلال المرحلة المقبلة.

التقى رئيس هيئة الاستخبارات الميجر جنرال شلومي بيندر أمس مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية فضيلة الشيخ موفق طريف وذلك في أعقاب سقوط النظام السوري.



وبحث رئيس هيئة الاستخبارات وفضيلة الشيخ طريف تطورات المشهد في سوريا وتأثيراتها على الطائفة الدرزية.



كما أكد رئيس هيئة الاستخبارات… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 9, 2024

من جهة أخرى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت مواقع متعددة داخل سوريا، ضمن إطار ما وصفته بضمان "حرية العمليات الجوية الإسرائيلية" في المنطقة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء منطقة عازلة بهدف تعزيز أمن المستوطنات في مرتفعات الجولان المحتل.

وأشارت التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية، حيث سيطرت على موقع استراتيجي في جبل الشيخ بعد انسحاب القوات السورية منه.