لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

زلزال يتسبب في اندلاع حريق في منجم فحم روسي

10:46 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

حريق في منجم فحم روسي ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو- (أ ش أ)

أعلن مسئولون روس ووكالات أنباء اليوم الاثنين، إن زلزالا تسبب في اندلاع حريق وتوقف العمليات في منجم ألاردينسكايا في جنوب غرب سيبيريا حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وقالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية، إن 120 عاملا تم إجلاؤهم من المنجم الواقع في منطقة كوزنيتسك المشهورة باستخراج الفحم في روسيا، وإن اثنين منهم في حاجة إلى مساعدة طبية.

وأفادت وكالتا أنباء روسيا الرسميتان ريا وتاس نقلا عن مكتب المدعي العام الإقليمي أن زلزالا ربما أشعل الحريق الذي لم يتم احتواؤه بعد.

وأفادت وكالة أنباء ريا أن منجم ألاردينسكايا جزء من منجم راسبادسكايا لاستخراج الفحم، وتبلغ طاقته الإنتاجية ثلاثة ملايين طن متري من الفحم سنويا.

وأفادت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن ممثل راسبادسكايا أن العمليات توقفت في المنجم.

هذا المحتوى من

Asha
حريق في منجم فحم روسي زلزال منجم ألاردينسكايا سيبيريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية يلتقي الزعيم الروحي للطائفة الدرزية

إعلان

إعلان

قفزة جديدة.. الدولار يقترب من مستوى 51 جنيها بالبنوك لأول مرة
برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من ظواهر بالطقس خلال الساعات المقبلة
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات