منظمة الصحة العالمية تواصل التحقيق في تفشي مرض غامض في الكونغو

جنيف- (د ب أ)

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد إن مرضا لم يتم تشخيصه بعد تفشى في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأصاب أكثر من 400 شخص منذ أكتوبر الماضي.

وفي منطقة بانزي النائية، التي تقع على بعد أكثر من 700 كيلومتر من العاصمة كينشاسا، تم الإبلاغ عن 406 حالات إصابة مع 31 حالة وفاة، وفقا لبيان منظمة الصحة العالمية.

وأفادت وزارة الصحة الكونغولية بوجود حالات وفاة إضافية خارج المنشآت الصحية يجب التحقيق فيها والتحقق من صحتها، حسبما ذكرت المنظمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن غالبية الحالات التي جرى الإبلاغ عنها كانت بين الأطفال، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

وأضافت المنظمة: "بالنظر إلى العرض السريري والأعراض المبلغ عنها، وعدد الوفيات المرتبطة، يجري البحث في الالتهاب الرئوي الحاد، الإنفلونزا، كوفيد-19، الحصبة والملاريا كعوامل محتملة مسببة للمرض، مع سوء التغذية كعامل مساهم".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الملاريا مرض شائع في المنطقة وقد يكون سببا أو مساهما في هذه الحالات.

وقالت المنظمة: "تجرى الآن اختبارات مخبرية لتحديد السبب الدقيق. وفي هذه المرحلة، من الممكن أيضا أن يكون أكثر من مرض واحد يساهم في الحالات والوفيات".

وتشمل أعراض المرض، الذي يعرف محليا باسم "المرض إكس"، الحمى، والصداع، والسعال، وسيلان الأنف، وآلام الجسم.