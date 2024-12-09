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وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: القوات العسكرية تحت سلطة الرئيس يون حاليا

10:18 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

يون سيوك يول

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سول- (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن السيطرة على القوات العسكرية في البلاد تقع تحت سلطة الرئيس يون سيوك-يول، بصفته القائد الأعلى، في الوقت الذي يواجه فيه التحقيق كمشتبه به في اتهامات الخيانة بسبب إعلانه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الاثنين عن المدعون بالنيابة العامة قولهم أمس، إنهم سجلوا الرئيس يون "كمشتبه به للتحقيق معه بتهمة التمرد، بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ليلة الثلاثاء"، وهو الأمر الذي رفضته الجمعية الوطنية بالإجماع بعد ساعات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جيون ها-كيو، في إحاطة إعلامية دورية عندما سُئل عما إذا كان المشتبه به في قضية تمرد يمكنه أن يتمتع بمثل هذه الصلاحيات: "من الناحية القانونية، (السيطرة على القوات العسكرية) هي حاليا بيد القائد الأعلى".

وكان زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم، هان دوج-هون، قد صرح أمس الأحد بأن يون سيبتعد عن إدارة شؤون الدولة، مثل الشؤون الدبلوماسية، حتى يترك منصبه.

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان ذلك سيشمل أيضا سيطرة يون على الجيش، قال هان: "أعتقد أنه سيكون نفس الشيء. وسيشمل ذلك الشؤون الدبلوماسية".

وزارة الدفاع الكورية الجنوبية يون سيوك-يول الأحكام العرفية
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