وزير خارجية أمريكا: ندعم الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة نظام الأسد

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستدعم الجهود الدولية الرامية لتقديم من ساعدوا الرئيس السوري بشار الأسد إلى العدالة.

وقال بلينكن: "سندعم الجهود الدولية لمحاسبة نظام الأسد ومن دعمه على الفظائع والانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية والاحتجاز التعسفي للمدنيين"، وفقا لروسيا اليوم.

وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "لقد اطلعت على معلومات تفيد بأن روسيا منحت اللجوء السياسي للأسد، أعتقد أننا سنواصل إثارة مسألة المحاسبة من خلال القنوات المناسبة".

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يجب تقديم بشار الأسد إلى العدالة، قائلا: "يجب محاسبة الأسد"، مضيفا: "خلال السنوات الماضية اتبعت إدارتي سياسة لفرض عقوبات على الأسد لعدم انخراطه في عملية سياسية جدية وواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبه".

يأتي ذلك بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، وسقوط نظام بشار الأسد، الذي وصل مع أفراد عائلته لاحقا إلى موسكو، حيث منحتهم روسيا اللجوء والحماية.