الجيش الإسرائيلي: السيطرة على المنطقة العازلة في الجولان وجبل الشيخ لضمان أمن سكان تل أبيب

وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي، أن تل أبيب لا تتدخل في الأحداث بسوريا، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأشار الجيش في بيان له قبل قليل، إلى أن سيطرته على المنطقة العازلة في الجولان ومنطقة جبل الشيخ السورية بعد انسحاب الجيش السوري ضرورية لضمان أمن سكان إسرائيل.

نشرت إسرائيل الأحد، جنودا في منطقة عازلة منزوعة السلاح في مرتفعات الجولان، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد من جانب فصائل مسلحة معارضة.

كما سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب السوري من جبل الشيخ في مرتفعات الجولان.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، إن القوات الإسرائيلية منخرطة الآن في "4 جبهات" نتيجة عمليات جديدة على الحدود مع سوريا ومرتفعات الجولان.

وأوضح هاليفي أن "القوات البرية تخوض معارك على أربع جبهات: ضد الإرهاب في الضفة الغربية، وفي غزة، وفي لبنان، وفي الليلة الماضية قمنا بنشر قوات داخل الأراضي السورية".

وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأوامر صدرت للقوات بالتمركز في المنطقة العازلة وعدة أماكن أخرى ضرورية لمهام الدفاع.

وأضاف نتنياهو: "لن نسمح لأي قوة معادية بأن تتمركز على حدودنا"، مشددا على أن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات حسن جوار مع سوريا.

وفي سياق متصل، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يدرس استمرار التوغل في الأراضي السورية لتوسيع المنطقة العازلة في الجولان.

وكانت إسرائيل قد استولت على مرتفعات الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، إلا أنه لم يتم الاعتراف بهذا الاحتلال دوليا، باستثناء الولايات المتحدة.