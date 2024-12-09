"نيويورك تايمز": إسرائيل تغزو سوريا للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن الجيش الإسرائيلي دخل سوريا عبر هضبة الجولان للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن خلال اليومين الماضيين.

وذكرت الصحيفة: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحركت القوات البرية الإسرائيلية إلى ما وراء المنطقة منزوعة السلاح، في أول غزو مفتوح لها للأراضي السورية منذ حرب أكتوبر عام 1973"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار مسؤولين إلى أن تل أبيب تخشى أن يتمكن أعضاء المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على مواقع عسكرية بالقرب من هضبة الجولان واستخدامها ضد إسرائيل.

وتوغل الجيش الإسرائيلي أمس عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

كما أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أمس الأحد، أنه بدءا من هذه الليلة يقاتل الجيش الإسرائيلي داخل سوريا.

ويأتي ذلك في اليوم الذي سيطرت فيه المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، وسقط نظام بشار الأسد.