تقارير إعلامية: المعارضة السورية المسلحة أبلغت تركيا قبل نحو 6 أشهر بهجومها

وكالات

أكدت تقارير إعلامية، أن المعارضة السورية المسلحة أخطرت تركيا قبل نحو 6 أشهر بخططها لتنفيذ عملية هجومية ضد الحكومة السورية، وحصلت على موافقتها الضمنية.

وقالت التقاير: "جماعات المعارضة السورية أبلغت تركيا قبل نحو 6 أشهر بخططها لشن هجوم كبير وحصلت على موافقتها الضمنية".

وتشير إلى أن ممثلي المعارضة أطلعوا تركيا على تفاصيل العملية المخطط لها بعد محاولات أنقرة الفاشلة لإجراء اتصالات مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وبحسب مصادر، فإن المعارضة المسلحة لا تستطيع أن تبدأ تحركاتها دون إخطار تركيا مسبقا، وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

بدوره، قال مسؤول أمربكي، إن واشنطن لم تكن على علم بأن تركيا "وافقت ضمنيا" على خطط المعارضة السورية المسلحة لمهاجمة حلب في شمال سوريا.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية صباح أمس الأحد في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق وهروب الأسد إلى جهة غير معروفة.

جاء ذلك عقب هجوم مسلح واسع النطاق شنته فصائل المعارضة السورية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" استهدف مواقع الجيش في محافظتي حلب وإدلب.

وبحلول مساء يوم 7 ديسمبر، استولت المعارضة على مدن حلب وحماة ودير الزور ودرعا وحمص.

وفي صباح يوم 8 ديسمبر، دخلت قوات المعارضة العاصمة دمشق، وسيطرت على المدينة.