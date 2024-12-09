طائرات الاحتلال تشن غارات إسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة

وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارة جوية إسرائيلية على محيط شارع الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وفي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، غارة إسرائيلية استهدفت المواطنين.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، مجموعة مواطنين كانوا متواجدين أمام محل تجاري شمال مدينة رفح، لشراء أكياس الطحين، مخلفة عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المواطنين الباحثين عن الطحين ليسدوا جوعهم في شمال مدينة رفح، إذ قامت طائرات الاحتلال بقصف مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون أمام أحد المحال التجارية للحصول على كيس طحين، حيث أدى ذلك إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.