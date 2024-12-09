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شرطة كوريا الجنوبية تدرس فرض حظر السفر إلى الخارج على الرئيس

05:49 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

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وكالات

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الشرطة الكورية الجنوبية تدرس فرض حظر سفر إلى الخارج على رئيس البلاد يون سوك يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، وفقا للعربية.

وذكرت التقارير، أن الشرطة تدرس حظر مغادرة يون للبلاد في الوقت الذي تجري فيه تحقيقا بشأن فرضه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

واعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد، وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية المؤقتة والمفاجئة على يون الأسبوع الماضي، ليكون أول شخصية يجري اعتقالها في القضية.

ونجح يون في تجنب محاولة في البرلمان يوم الأحد، بقيادة المعارضة لإقالته، حيث قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية.

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