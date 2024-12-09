دونالد ترامب يُعين محاميته "ألينا حبة" ذات الأصول العراقية مستشارة للرئيس

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه يعين ألينا حبة، وهي واحدة من فريق محاميه في قضية "أموال الصمت" في نيويورك لتكون مستشارة للرئيس.

ودافعت "حبة" وهي من أصول عراقية، تبلغ من العمر 40 عاما، عن ترامب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وكانت "حبة" تقضي وقتا مع الرئيس المنتخب منذ الانتخابات في ناديه في فلوريدا "مار إيه لاجو".

وقال ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "لقد كانت ثابتة في ولائها ولا مثيل لإرادتها، وقفت بجانبي خلال العديد من المحاكمات والمعارك وأيام لا حصر لها في المحكمة".

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان بجرائم جنائية، عندما وجدته هيئة محلفين في نيويورك في مايو الماضي مذنبا بكل التهم الـ34 في خطة للتأثير غير القانوني على انتخابات 2016 من خلال دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية قالت إنها مارست الجنس معه.

يذكر أنه في ولاية ترامب الأولى، شغلت الاستراتيجية الجمهورية كيليان كونواي منصب مستشارة الرئيس.