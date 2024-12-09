"اللعبة انتهت".. ماذا قال رئيس حزب القوات اللبنانية عن سقوط نظام بشار الأسد؟

وكالات

اعتبر سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، أكبر حزب مسيحي في لبنان، اليوم الأحد، أن إسقاط الرئيس بشار الاسد في سوريا المجاورة يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة لحزب الله حليف دمشق، داعيا التنظيم الشيعي إلى تسليم سلاحه للجيش اللبناني.

واضطر حزب الله، الذي خرج ضعيفا بعد حرب مع إسرائيل استمرت عاما كاملا، إلى سحب مقاتليه من سوريا بعد الهجوم المفاجئ لفصائل المعارضة المسلحة والذي انتهى بدخولها دمشق، الأحد، وإسدال الستار على حكم آل الاسد الذي استمر أكثر من 5 عقود، وفقا لما ذكرته العربية.

وبعد أن أشاد في مؤتمر صحفي بسقوط الأسد، توجه جعجع إلى مسؤولي حزب الله قائلا: "انتهت اللعبة وبالتالي، كل يوم تتأخرون فيه فإنكم تضيعونه على أنفسكم في الدرجة الأولى، وعلى جميع اللبنانيين في الدرجة الثانية".

وجعجع، المعروف بمعارضته الشرسة للهيمنة السورية على لبنان، هو قائد الميليشيا الوحيد خلال الحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990 الذي أمضى 11 عاما في السجن خلال مرحلة الوصاية السورية التي استمرت 29 عاما.

وشهدت مناطق ذات غالبية مسيحية وسنية في لبنان الأحد، احتفالات بسقوط نظام الأسد.

وقال جعجع في مخاطبته مسؤولي حزب الله، إنّ بيئتكم الحاضنة في حاجة ماسة في الوقت الحاضر إلى دولة فعلية، إلى إعادة إعمار.

دمرت الضربات الجوية الإسرائيلية معاقل كثيرة لحزب الله طوال شهرين من حرب مفتوحة، من أواخر سبتمبر حتى إعلان سريان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر.

ويؤكد معارضو حزب الله داخل لبنان وخارجه، أن حربه ضد اسرائيل وسقوط الأسد ساهما في إضعاف التنظيم الموالي أيضا لإيران إلى حد بعيد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إن سقوط الأسد هو يوم تاريخي في الشرق الأوسط مرحبا بانفراط الحلقة المركزية في محور الشر بقيادة إيران العدو اللدود لإسرائيل.

إلى ذلك، دعا جعجع حزب الله، التنظيم الوحيد الذي احتفظ بسلاحه بعد الحرب الأهلية تحت شعار مقاومة إسرائيل، إلى الجلوس مع الجيش اللبناني ووضع روزنامة للتخلص من كل بنيتكم العسكرية، وإلى التحول حزبا سياسيا لنجلس وإياكم حول الطاولة مع بقية الفرقاء اللبنانيين.