بعد سقوط نظام الأسد.. الصليب الأحمر والهلال الأحمر يعتزمان مواصلة العمل في سوريا

وكالات

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، أنها تعتزم مواصلة العمل الإنساني في سوريا، وزيادة المساعدات للهلال الأحمر السوري.

وقالت اللجنة الدولية في بيان لها، إنها تتابع باهتمام التطورات الأخيرة والوضع الإنساني في سوريا، مؤكدة أن عمل المتطوعين مستمر الذين يواصلون تقديم المساعدات الطبية العاجلة والمياه والأغذية والمستلزمات الحيوية.

وأكدت اللجنة التزامها بمواصلة تقديم الخدمات الإنسانية وتوسيع المساعدات للهلال الأحمر السوري، حيث يكون ذلك ضروريا، وفقا لروسيا اليوم.

وشددت اللجنة على أهمية حماية المدنيين من قبل جميع الأطراف وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل الأراضي السورية.

ويأتي ذلك على خلفية سيطرة جماعات المعارضة المسلحة في سوريا على المدن الكبرى في سوريا، بما فيها العاصمة دمشق ومغادرة بشار الأسد للبلاد.