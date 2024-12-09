إيران: المعارضة السورية ضمنت أمن سفارتنا في دمشق

وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المعارضة السورية ضمنت أمن السفارة الإيرانية في دمشق.

وقال عراقجي: "بالنسبة لسفارتنا في دمشق وقنصليتنا في حلب، وكذلك المزارات الدينية، فقد تحدثنا مع أطراف مختلفة فاعلة في الشأن السوري حول أمن هذه المواقع وتلقينا ضمانات"، وفقا لروسيا اليوم.

وردا على سؤال حول مصير السفارة السورية في طهران، أشار عراقجي إلى أن إيران "تنتظر لترى أي حكومة ستقود سوريا".

وأشار إلى أنه إذا قررت الجمهورية الإسلامية مستقبلا الاعتراف رسميا بالسلطات السورية الجديدة، فإنها ستسلم سفارتها في طهران إلى ممثليها.

يأتي ذلك بعد ساعات من دخول المعارضة المسلحة دمشق، وإعلان فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد.

وأعلن قائد العمليات العسكرية للجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع "الجولاني" فجر الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي حتى يتم تسليم السلطة.